Barnebrude er et verdensomspændende problem. Her ses to piger fra Yemen, der selv er ofre for traditionen: Tahani (i lyserødt), der blev gift med sin mand, da hun var 6 og han 25. Hun står sammen med sin tidligere skolevendinde Ghada, der også blev gift som en lille pige. Billedet vandt en pris ved den internationale pressefotokonkurrence i 2012.