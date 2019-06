FN-chef: IS-krigere og familier bør retsforfølges eller sendes hjem 55.000 IS-krigere og familier bliver tilbageholdt i Syrien og Irak. Kommissær opfordrer lande til at reagere.

Fremmedkrigeres familier, der bliver tilbageholdt i Syrien og Irak, bør blive sendt hjem, hvis de ikke bliver retsforfulgt.

Det opfordrer FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, til i en tale mandag. Ifølge højkommissæren bør »lande tage ansvar for deres statsborgere«.

»Udenlandske familiemedlemmer bør tages hjem, medmindre de bliver retsforfulgt for forbrydelser i overensstemmelse med internationale standarder«, siger hun.

Bachelet tilføjer, at det ikke er acceptabelt at holde mennesker fanget i Syrien og Irak uden et retligt grundlag for at gøre det.

Ifølge FN er 55.000 personer fra den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat (IS) inklusive formodede fremmedkrigere og deres familier tilbageholdt.

Michelle Bachelet oplyser, at de tilbageholdte har næsten 50 forskellige nationaliteter, og at 11.000 familiemedlemmer befinder sig i den syriske flygtningelejr al-Hol.

Søndag blev en såret dansk dreng overdraget til de danske myndigheder og bragt ud af Syrien. Den 13-årige dreng har hidtil befundet sig i al-Hol.

Drengens forældre er begge danske statsborgere. Ifølge DR's oplysninger er drengens far død i Syrien. Det er første gang, at en dansk statsborger officielt er evakueret fra flygtningelejre i det nordlige Syrien.

Myndighederne i den nordøstlige del af Syrien har gentagne gange opfordret vestlige lande til at hente deres statsborgere hjem.

Flere andre europæiske lande - blandt andet Frankrig, Holland og Norge - har i løbet af de seneste uger hentet borgere hjem fra syriske flygtningelejre.

Natten til søndag blev otte australske børn af forældre, som for år tilbage sluttede sig til IS, hentet ud af Syrien.

Derudover er der børn, som er kommet til verden under konflikten, og som er blevet statsløse.

ritzau