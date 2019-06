Omstridt polsk pensionslov er i strid med EU-retten

Polen handlede i strid med EU-retten, da landet i 2018 sænkede pensionsalderen for højesteretsdommere, slår EU-Domstolen fast mandag.

EU-Domstolen fastslår, at sænkningen ikke kan begrundes af noget legitimt formål og derfor 'strider mod princippet om dommeres uafsættelighed, som er en iboende del af princippet om dommeres uafhængighed.'

Polens modargument har over for EU-Domstolen været, at man med aldersændringen søgte at harmonere højesteretsdommeres pensionsalder med landets øvrige arbejdstagere.

Det forkastes i dommen.

Polen skal derfor ændre loven.

Efterkommer Polen ikke dommen, kan EU-Kommissionen igen anlægge sag om traktatbrud mod landet. I så fald med trussel om økonomiske sanktioner.

ritzau