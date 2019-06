Iran: Retarderet Trump-regering stikker en løgn om forhandlinger Trumps sanktioner lukker en gang for alle mulighederne for diplomatiske relationer til Iran, mener iransk talsmand.

Irans præsident, Hassan Rouhani, mener, at de nye amerikanske sanktioner mod iranske diplomater viser, at USA's regering lyver, når den samtidig tilbyder forhandlinger.

»Samtidig med at du opfordrer til forhandlinger, så søger du sanktioner mod udenrigsministeren. Det er tydeligt, at du lyver«, siger Rouhani i en tale, som vises på iransk tv.

Blandt de personer, som USA mandag fortalte vil blive ramt af sanktioner, er udenrigsminister Mohammad Javad Zarif. Det samme gælder landets åndelige leder, ayatollah Khamenei.

Rouhani har tidligere omtalt præsident Trump som mentalt retarderet. Det er samme ordvalg, han bruger denne gang om regeringen i Washington.

»Det Hvide Hus' handlinger betyder, at det er mentalt retarderet«, siger han.

Han understreger, at Irans »strate

USA's præsident, Donald Trump, fotograferet i Det Hvide Hus i går, hvor han underskrevnye sanktioner mod Iran.

USA's præsident, Donald Trump, fotograferet i Det Hvide Hus i går, hvor han underskrevnye sanktioner mod Iran. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

giske tålmodighed« ikke skal forveksles med frygt.

Det var USA' nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, som mandag erklærede, at man »holder døren åben til ægte forhandlinger«. Men at Iran har nægtet at svare.

En talsmand for Irans udenrigsministerium sagde tidligere tirsdag, at de seneste sanktioner fra USA vil »afbryde de diplomatiske kanaler for evigt«.

Sanktionerne er en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk drone torsdag. Men de ville være blevet indført under alle omstændigheder, lød det mandag fra Trump.

»At indføre sanktioner mod Irans øverste leder og udenrigsminister er den endelige afslutning af vejen mod diplomati«, skriver den iranske talsmand på Twitter.

Ifølge Trump vil de nye sanktioner betyde, at iranske værdier for milliarder af dollar indefryses. Sanktionerne kan være i kraft i »årevis«.

USA's regering ønsker blandt andet at presse Iran til at genåbne forhandlinger om dets atomprogram. Samtidig skal det stoppe udviklingen af raketter og opgive sin militære støtte til allierede i Mellemøsten.

Spændingerne ved Den Persiske Bugt er taget til, siden USA til stor fortrydelse for EU sidste år trak sig ud af den internationale atomaftale med Iran.

