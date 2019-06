Opgør i Oregon: Politiet jager republikanske senatorer, der nægter at stemme om klimalov

Et usædvanligt politisk opgør er i gang i Oregon i USA. Det indebærer folkevalgte, der er rede til at skyde sig fri for at undgå at stemme, en berygtet bevæbnet milits, der truer parlamentet og en klimalov, som mangler to stemmer.