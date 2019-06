Temperaturer op mod 40 grader rammer lige nu store dele af Europa. Se her, hvordan det ser ud syd for grænsen.

Et varmetæppe har svøbt sig rundt om Europa, hvor der i flere lande måles op over 40 grader i skyggen. Hedebølgen ser ud til at vare ugen ud, og myndigheder i Spanien og Frankrig råder børn og ældre til at holde sig indendøre.