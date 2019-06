Brasiliens øverste domstol afviser at løslade ekspræsident

Brasiliens højesteret har afvist en anmodning fra landets fængslede ekspræsident Luis Inacio de Silva om at blive sat på fri fod.

Lula, som den venstreorienterede ekspræsident normalt kaldes, havde anmodet om at blive løsladt, indtil domstolen har taget stilling til hans påstand om, at dommer Sergio Moro, som i 2017 idømte ham en lang fængselsstraf i en korruptionssag, var inhabil.

Men de fem dommere, som var til stede under retsmødet tirsdag, afviste at løslade Lula indtil appelsagen er behandlet.

Med stemmerne tre for og to imod besluttede dommerne at udsætte afgørelsen i sagen til august.

Sergio Moro er i dag justitsminister i Brasiliens højreorienterede regering.

Han nægtede i sidste uge under en høring i senatet at have samarbejdet med anklagemyndigheden i korruptionssagen mod Lula.

Hævder kriminel organisation står bag lækage

Justitsministeren hævdede derimod, at en kriminel organisation står bag en lækage af hans private sms'er som dommer.

Det er blandt andet disse beskeder, der har rejst tvivl om det bevismateriale, der fældede Lula for korruption.

Det var det amerikanske medie The Intercept, der i begyndelsen af juni kunne fremvise skriftlige korrespondancer mellem daværende dommer Sergio Moro og efterforskere i en korruptionssag mod Lula.

Lula blev i juni 2017 dømt til 12 års fængsel i den første af flere korruptionssager mod ham.

I april 2018 begyndte han at afsone, og han er siden blevet dømt i endnu en sag om korruption.

Den første dom blokerede Lulas mulighed for at stille op til præsidentvalget i 2018. Trods sin dom ville han ifølge meningsmålinger have haft gode chancer for at slå højrefløjskandidaten Jair Bolsonaro, som vandt præsidentvalget.

Lula var præsident i Brasilien fra 2003 til 2011 og opnåede en uhørt stor popularitet.

ritzau