Mueller går med til at vidne om Rusland-rapport i Kongressen Demokraterne har længe forsøgt at få Mueller til at vidne om Trumps mulige hindring af efterforskningen.

Den særlige efterforsker Robert Mueller er gået med til at vidne i to offentlige høringer i den amerikanske Kongres om Rusland-rapporten.

Det fortæller demokratiske medlemmer af rets- og efterretningsudvalgene i Repræsentanternes Hus til nyhedsbureauet AP.

Formanden for retsudvalget, Jerrold Nadler, og formanden for efterretningsudvalget, Adam Schiff, siger i en fælles udtalelse, at Mueller vil svare på spørgsmål om konklusionerne i sin omdiskuterede rapport, der blev offentliggjort i april efter knap to års efterforskning.

Høringerne skal efter planen foregå 17. juli.

Høringerne er kommet i stand efter to ugers forhandlinger mellem de to demokratiske udvalgsformænd og den særlige efterforsker.

»Den amerikanske befolkning fortjener at høre sandheden direkte fra dig om din efterforskning«, siger Nadler og Schiff i udtalelsen henvendt til Mueller.

I sin rapport konkluderede Robert Mueller, at der var adskillige og systematiske bestræbelser fra Ruslands side på at påvirke den amerikanske valgkamp i 2016.

Den 448 sider lange rapport konkluderede dog også, at trådene mellem Trumps valgkampagne og russerne ikke var nok til at dømme præsidenten for at have samarbejdet med Rusland.

Trump: Sagen er lukket

Men det springende punkt var dog, at rapporten ikke frikendte præsidenten fra at have forsøgt at hindre efterforskningen.

Mueller har gentagne gange afvist at vidne i Kongressen.

»Rapporten om Rusland er mit vidneudsagn«, siger han i sin udtalelse med henvisning til den 400 sider lange rapport, som han og hans team har udarbejdet.

» Jeg mener ikke, at det er passende for mig at udtale mig yderligere«, sagde Mueller i slutningen af maj - hans første offentlige udtalelse i knap to år.

Trump har adskillige gange betegnet Muellers undersøgelse som en 'heksejagt'.

Om rapporten har han i et opslag på Twitter i maj skrevet:

»Der var utilstrækkelige beviser og derfor, i vores land, er en person uskyldig. Sagen er lukket!«

ritzau