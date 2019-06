Norsk politi: Milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen er sandsynligvis blevet dræbt

Det er snart otte måneder siden, at den norske rigmand Tom Hagen kom hjem til et tomt hus.

Hans kone, Anne Elisabeth-Hagen, var væk, og i stedet lå der en besked. Han ville kun se hende i live, hvis han betalte en løsesum på ni millioner euro i kryptovalutaen Monero.

Det var den 31. oktober sidste år, og siden har politiet i Norge efterforsket sagen som kidnapning med et økonomisk motiv for øje.

Men ikke længere. Politiet efterforsker nu sagen som en drabssag.

»Vi har ændret vores hovedhypotese i efterforskningen. Det mest sandsynlige er, at hun er blevet udsat for en alvorlig forbrydelse. Vi anser det som mindre sandsynligt, at der er tale om en kidnapning med et økonomisk motiv for øje«.

»Vores hovedhypotese er ændret til, at Anne Elisabeth Hagen er blevet dræbt«, siger politiinspektør Tommy Brøske, ifølge norske medier, på et pressemøde.

Motivet til det formodede drab, har han ikke et bud på.

Drab forklædt som kidnapning

Politiet mener, at gerningsmændene - eller gerningsmanden - bevidst har forsøgt at give indtryk af, at 69-årige Anne-Elisabeth Hagen er i live og er blevet kidnappet i et forsøg på at dække over den virkelige forbrydelse, at hun er blevet slået ihjel.

Politiet har ikke hørt fra de 'påståede bortførere' siden dagene umiddelbart efter, at Anne Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets bolig i Lørenskog, der ligger lidt øst for den norske hovedstad, Oslo.

Det seneste livstegn fra hende er en telefonsamtale fra om morgenen, hvor hun klokken 09.14 den 31. oktober talte med et familiemedlem.

Og netop manglen på livstegn er afgørende for, at politiet nu mener at stå med en drabssag på hånden og ikke en kidnapning.

Gerningsmændene virket meget lidt interesserede i at indkassere den krævede løsesum og har i månedsvis slet ikke givet lyd fra sig.

Helt udelukke at Anne Elisabeth Hagen er i live, vil Tommy Brøske dog ikke, men han finder det meget usandsynligt.

Norsk politi arbejder sammen med både Interpol og Europol om sagen.

Ifølge Aftenbladet har blandt andet det efterladte trusselsbrev givet politiet nogle spor at arbejde videre med. På pressemødet kom det blandt andet frem, at efterforskerne har fundet frem til, hvor papiret er produceret og solgt.

Yderligere detaljer om brevet ville Tommy Brøske ikke give de tilstedeværende journalister.