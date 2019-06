Tysk skib med migranter trodser ordre - sejler mod Italien

Det tyske nødhjælpsskib 'Sea Watch' med 42 migranter om bord er sejlet ind i italiensk farvand.

Skibet trodser en ordre fra den italienske regering om at holde sig væk, oplyser skibets pressetalsmand.

Han siger, at skibet har sat kurs mod øen Lampedusa, fordi situationen om bord 'nu er mere desperat end nogensinde'.

Han mener, at skibet er så hårdt ramt, at søens love giver det ret til at søge i havn.

Indenrigsminister Matteo Salvini har, siden den nuværende regering kom til magten i Italien sidste år, ført en hård linje over for skibe, der forsøger at landsætte migranter.

