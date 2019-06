Det Danske Hus i Paris er i brand Det frygtes, at udstillingsværker er blevet skadet i forbindelse med brand i Det Danske Hus i Paris.

Det Danske Hus i Paris er onsdag aften brudt i brand.

Det skriver DR, hvis korrespondent Stéphanie Surrugue er på stedet.

Branden er ifølge DR's oplysninger startet omkring klokken 20 onsdag aften.

Både selve Det Danske Hus og den danske restaurant i stueetagen skal være berørt af branden.

Talrige brandbiler spærrer i den forbindelse gaden Champs-Élysées, hvor huset ligger. Ifølge DR er der tale om op mod 40 udrykningskøretøjer.

Der er frygt for, at branden kan have skadet de kunstværker, som i øjeblikket er udstillet i huset.

Udstillingen 'Ombre Flore' blev åbnet i Det Danske Hus af kronprinsesse Mary i søndags. På udstillingen er blandt andet skitser af Jesper Christiansen til den nye altertavle i Frederikskirken i Paris.

Ifølge DR's korrespondent er de fleste af i alt 10 kunstværker reddet ud af Det Danske Hus omkring klokken 23 onsdag aften.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er de kunstværker, der allerede er blevet reddet ud, i god behold.

Stéphanie Surrugue har delt flere billeder fra branden på det sociale medie Instagram.

»Gæsterne på Restaurant Copenhauge er blevet evakueret, og lige nu kæmper brandfolk for at redde kunstværker for millioner«, skriver hun på Instagram.

Også de øvrige etager i bygningen skal være blevet evakueret ligesom de nærliggende butikker på den berømte Champs-Élysées, skriver AFP.

ritzau