Myndighed opdager ny fejl på omstridt Boeing-flytype 737 Max-flyene har været omfattet af flyveforbud siden marts efter to fatale styrt. Nu er en ny fejl opdaget.

Den amerikanske myndighed for luftfartssikkerhed, FAA, oplyser, at den har identificeret en ny potentiel fejl på de Boeing 737 Max-fly, der har været omfattet af et flyveforbud siden marts på grund af flere dødelige flystyrt.

Fejlen er blevet opdaget under en simulatortest i sidste uge. Det oplyser kilder med kendskab til sagen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

FAA kræver, at Boeing adresserer problemet, inden flytypen kan komme på vingerne igen.

I sidste måned lød vurderingen, at 737 Max-flyene kunne blive godkendt til flyvning i slutningen af juni.

Med den nye opdagelse vil Boeing tidligst kunne fortsætte påkrævede testflyvninger 8. juli.

346 personer mistede livet i to flystyrt

Flytypen blev omfattet af et verdensomspændende flyveforbud i marts. Det skete efter to dødelige flystyrt i Indonesien og i Etiopien, hvor i alt 346 personer mistede livet.

»FAA's procedurer er indrettet til at opdage og belyse potentielle risici. FAA har for nylig opdaget en potentiel risiko, som Boeing skal finde en løsning på, skriver FAA i en besked til Reuters.

Meldingen har betydet, at det amerikanske luftfartsselskab United Airlines har valgt at holde alle 737 Max-fly på jorden indtil 3. september.

Det betyder, at omkring 1900 flyvninger vil blive aflyst i august alene.

ritzau