Maduro efter hindret kupforsøg: Vi vil være nådesløse

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, advarer om, at han vil være nådesløs over for oppositionen, hvis den forsøger at kuppe ham.

»Vi vil være nådesløse i et revolutionært modangreb mod et fascistisk kupforsøg, siger Maduro natten til torsdag dansk tid i en meddelelse på en national radio- og tv-kanal«, skriver nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer, efter at Venezuelas regering onsdag aften meldte ud, at den har forhindret et kupforsøg, som skulle have omfattet planer om at dræbe præsident Nicolas Maduro og i stedet indsætte en general.

Det sagde landets kommunikationsminister, Jorge Rodriguez ifølge AFP.

Rodriguez sagde, at både aktive og pensionerede officerer fra hæren skulle have været involveret i kupforsøget, som skulle have været gennemført søndag og mandag i denne uge.

Han beskylder Colombias højreorienterede præsident, Ivan Duque, for 'planlægning af kup, for attentatforsøg på præsidenten'.

Samtidig nævnte han, at Chiles konservative præsident, Sebastian Piñera, og USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, skulle være involveret i komplottet.

Guaidó benægter beskyldninger

Maduro beskylder også Venezuelas oppositionsleder og selverklærede midlertidige præsident i landet, Juan Guaidó, for at være med i forsøget.

Det benægter Guaidó og kalder det løgne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rapporterne kommer samtidig med, at AFP har skrevet, at Rusland vil trække alle dets 'teknikere' hjem fra det sydamerikanske land.

Rusland støtter officielt Venezuelas præsident, Nicolás Maduro.

Nyhedsbureauet AP skrev tidligere onsdag, at der var et glimt af håb i forhandlinger, som Venezuelas regering og opposition fører med hinanden med Norge som mægler.

Den russiske udsending i Venezuela sagde, at der var fremskridt i forhandlingerne, og han advarede USA mod indblanding.

Alexander Shjetinin, som leder Ruslands departement for Latinamerika, sagde ligeledes, at der er åbnet muligheder for en politisk og diplomatisk løsning i forhandlingerne med norsk mægling.

