Udenrigsministeriets departementschef til Jeppe Kofod: Velkommen til en mand med slips

FOR ABONNENTER

Slipset blev et omdrejningspunkt, da Anders Samuelsen (LA) overdrog Udenrigsministeriet til Jeppe Kofod (S). For nogle er slipset en unødvendig og generende pyntegenstand, men for departementschef Lars Lohse er slipset »diplomatiets adelsmærke«, som det trods to år og syv måneder på posten ikke er lykkedes at få Anders Samuelsen til at bære længere end allerhøjst nødvendigt, sagde han i sin afskedstale til den afgående.