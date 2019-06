Hundredvis af brandfolk kæmper mod brande i Catalonien I dele af Nordspanien og i det sydlige Frankrig er der målt temperaturer på 44 grader.

Hundredvis af brandfolk er sat ind i kampen mod naturbrande i Catalonien, mens temperaturer er steget til 40 grader mange steder i Europa.

Brandene i det nordøstlige Spanien betegnes som de værste i regionen i 20 år, og der er frygt for, at de kan brede sig meget hurtigt.

»Vi står over for problemer, hvor vi ikke kan sige, at brandene bliver mindre eller er under kontrol. Der er snarere fare for, at brandene blive større, siger Miquel Buch, der er indenrigsminister i den spanske region.

I dele af Nordspanien og i det sydlige Frankrig er der målt temperaturer på 44 grader, og mange mennesker søger til havet eller floder og søer.

I Frankrig har myndighederne indført restriktioner for brug af køretøjer for at mindske luftforureningen, og i nogle skoler er eksamener udsat.

I det nordlige Frankrig har myndighederne slået tørkealarm og indført restriktioner for brug af vand.

Den franske landbrugsminister, Didier Guillaume, har nedlagt forbud mod transport af dyre, indtil hedebølgen er forbi.

Avisen Midi Libre skriver, at tre mennesker er døde på stranden i Sydafrankrig i denne uge på grund af varmen. Men myndighederne siger, at det er for tidligt at angive, hvor mange som er omkommet.

I 2013 indførte Frankrig et alarmsystem, efter at der blev opgjort 15.000 dødsfald, der på en eller anden måde var relateret til høje temperaturer.

Der var torsdag lettelse i det nordlige Tyskland, da temperaturerne faldt mod et mere normalt niveau.

ritzau