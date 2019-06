Smilende Trump til Putin: Bland jer ikke i vores valg Hvad jeg taler med Putin om, kommer ikke jer ved, siger Trump til journalister under G20-topmøde.

Præsident Donald Trump møder for første gang Ruslands præsident, Vladimir Putin, siden den særlige anklager Robert Mueller konkluderede, at Rusland blandede sig i det amerikanske valg i 2016.

» Vær så venlig ikke at blande jer i valget«, siger en smilende Trump til Putin før deres møde på G20-topmødet i Japan.

Ifølge AP afleveres bemærkningen spøgefuldt, men nyhedsbureauet konstaterer, at der nok er flere fortolkninger af Trumps kommentar.

Men det vil næppe ændre meget på den mistanke, der er i mange kredse i USA, om at Trump og hans kampagne samarbejdede med Putins Rusland under valgkampen i 2016. Blandt andet gennem manipulation på de sociale medier.

Første gensyn siden kontroversielt pressemøde

Det er Trump og Putins første møde siden deres topmøde i Finlands hovedstad, Helsinki, sidste sommer.

Dengang overraskede Trump ved ikke at gå i rette med Putin på deres fælles pressemøde. I stedet angreb han de amerikanske efterretningstjenester for at manipulere.

De samlede efterretningstjenester i USA konkluderede i januar 2017, at Rusland havde været dybt involveret i valgkampen for at få Trump valgt.

Denne gang er der flere alvorlige sager på dagsordenen mellem Trump og Putin. INF-traktaten om kortrækkende raketter er ved at smuldre til bekymring for europæerne.

Den internationale atomaftale med Iran er ligeledes ved at gå i stykker, efter at USA har trukket sig fra aftalen. De militære spændinger ved Den Persiske Bugt vokser. Rusland er allieret med Iran.

Trump forventer sig et godt møde med Putin.

»Hvad jeg siger til ham, kommer ikke jer ved«, siger han til journalisterne.

