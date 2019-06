I aften skal Mette Frederiksen prøve at drible Vestager forbi 'letvægter' og 'skurk'

EU’s stats- og regeringschefer mødes i dag igen-igen for at besætte EU’s topposter. Margrethe Vestager har stadig en chance, men den er ikke stor.

Hvis Mette Frederiksen endnu ikke er helt spids på, hvem der er kansler i Østrig eller premierminister i Luxembourg, så får hun rig mulighed for at øve sig søndag i Bruxelles. Den danske statsministers første EU-topmøde ser ud til at blive en langtrukken affære. Eneste punkt på dagsordenen er finde de rette navne til EU’s topposter, først og fremmest posten som formand for kommissionen, men det bliver ikke nemt, og derfor har EU-præsident Donald Tusk allerede gjort det klart, at de 28 stats- og regeringschefer måske ikke kan ordne det søndag aften og nat, men også bør reservere mandag morgen.