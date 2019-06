Svenske Liberalerna vælger ny formand født i Burundi Nyamko Sabuni skal lede støtteparti for Sveriges statsminister. Hun har før været kritisk over for samarbejde.

Den 50-årige Nyamko Sabuni er valgt som formand for det svenske parti Liberalerna, der støtter statsminister Stefan Löfvens regering.

Det er sket på et ekstraordinært landsmøde i Stockholm.

Hun afløser Jan Björklund på posten. Hun er valgt uden modkandidat.

Sabuni er født i Burundi i Afrika. Hun er ny formand for det borgerlige parti uden at være medlem af Riksdagen.

Hun tilhører højrefløjen hos Liberalerna og var modstander af, at hendes parti besluttede at samarbejde med Socialdemokraterna om at danne regering.

Det er Liberalernas og Centerpartiets erklærede politik, at de ikke vil medvirke til at give det fremmedkritiske parti Sverigedemokraterna indflydelse i svensk politik.

Liberalerna og Centerpartiet er i dag en del af det parlamentariske grundlag for regeringen, der består af Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

Sabuni har kritiseret dette samarbejde for at mangle en fælles vision.

Cirka en tredjedel af Liberalernas ledelse havde foretrukket, at man havde forsat samarbejdet med det konservative Moderaterna. Mindretallet ønskede at arbejde for, at den konservative leder Ulf Kristersson skulle blive Sveriges statsminister.

Sabuni har også talt om genoplive Alliansen - et samarbejde, der eksisterede frem til sidste valg, mellem Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Op til formandsvalget har Sabuni imidlertid slået fast, at hun vil fastholde den nuværende aftale. Når valget i 2022 nærmer sig, skal partiet overveje, hvad man så vil, har hun sagt.

Hun har talt om en strammere udlændingepolitik, men er stødt på modstand i sit eget parti.

ritzau