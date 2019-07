Indbyggere på Lampedusa råbte skældsord efter Carola Rackete, mens andre hyldede hende, da hun bevogtet af politi gik fra borde lørdag. Italien bruger dramaet til at true med at smadre Dublin-aftalen. Foto: Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, is escorted off the ship by police and taken away for questioning, in Lampedusa, Italy June 29, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane