USA's præsident overrasker alle ved at tilbyde Nordkoreas leder at mødes i den demilitariserede zone, når han i løbet af weekenden besøger Sydkorea. Nordkorea er positiv.

Bare to minutter for at sige hej:

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er efterhånden kendt for sine pludselige indskydelser, men alligevel formåede han at overraske både diplomater og journalister, da han lørdag morgen midt under G20-topmødet i Japan uden varsel foreslog at mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i løbet af weekenden.