Enke vendt hjem efter mand og datters druknedød i Rio Grande Billedet af en mand og hans datter, der druknede i Rio Grande, er gået verden rundt. Nu er enken rejst hjem.

For få dage siden kunne 21-årige Tania Avalos se på, mens hendes mand og datter på tragisk vis druknede i Rio Grande-floden i et forsøg på at nå USA.

Natten til lørdag dansk tid vendte Avalos hjem til El Salvador.

Med foldede hænder, bøjet hoved og embedsmænd fra landets udenrigsministerium på hver side kunne den blot 21-årige enke forlade lufthavnen i San Salvador.

Her blev hun mødt af landets viceudenrigsminister, Mauricio Cabrera, der bad de fremmødte journalister om at lade hende være i fred.

Billede af druknedøde har sparket gang i debat

Et billede af Tania Avalos' druknede familie er de seneste dage gået verden rundt. På billedet ses manden, Oscar Martinez, og parrets knap toårige datter, Angie Valeria, arm i arm og med hovedet ned ad ved flodbredden.

Billedet har været med til at sparke debatten om den humanitære krise på grænsen til USA i gang og fik tidligere på ugen Kongressen til at stemme for en hjælpepakke til 6,4 milliarder dollar.

For 21-årige Tania Avalos venter en uvis fremtid, langtfra den hun sammen med sin mand havde planer om, da de begyndte den lange rejse fra El Salvador til USA.

Sammen med en ven havde den lille familie tilbagelagt mere end 3.000 kilometer, da de 23. juni nåede til grænsebyen Matamoros i Mexico.

Her fandt de kun en lukket grænsepost og besluttede i stedet at krydse den nærliggende flod fremfor at vente.

Far og datter taget af kraftig understrøm

Oscar Martinez krydsede først floden med parrets datter, men det gik galt, da han gik tilbage i vandet for at hjælpe Tania Avalos over.

Den knap toårige datter fulgte efter sin far, og kort tid efter blev de begge taget med af den voldsomme understrøm i floden.

Næste morgen blev begges lig fundet en halv kilometer derfra. Angie Valeria med armene rundt om sin far.

ritzau