Trump overrasker ved at spadsere ind i Nordkorea, da han møder Kim Jong-un ved grænsen

Det er tredje gang, at de to ledere mødtes, men det er usikkert, om det sætter mere skub i atomforhandlingerne.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, mødtes søndag med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i et kort rendez-vous.

Mødet fandt sted i den demilitariserede zone på grænsen mellem Syd- og Nordkorea, hvor Donald Trump ledsaget af den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, spadserede frem mod demarkationslinjen, som Kim Jong-un iført sort Mao-jakkesæt fra sin side også kom gående hen imod. Derefter trykkede Kim Jong-un og Donald Trump hånd.

»Godt at se dig igen«, sagde Kim Jong-un ifølge avisen The Guardian og tilføjede, at han aldrig havde forestillet sig, at han skulle mødes med den amerikanske præsident på dette sted.

Men mest opsigtsvækkende var, at Donald Trump dernæst på opfordring af Kim Jong-un valgte at træde hen over demarkationslinjen og ind på den nordkoreanske side. Dermed blev han den første amerikanske præsident, som har sat foden på nordkoreansk territorium.

Det fik Kim Jong-un til at sige, at det var en »meget modig og handlekraftig handling«.

De to ledere foretog derefter nogle få skridt sammen sammen, inden de begge trådte over på den sydkoreanske side.

»Godt fremskridt, godt fremskridt«, sagde Trump ifølge The Guardian og kom efterfølgende med en invitation til Kim Jong-un om at besøge Det Hvide Hus.

Mødet var tilsyneladende blevet arrangeret i al hast, efter at Donald Trump lørdag morgen, mens han var til G20-topmøde i Japan, pludselig skrev på Twitter, at han gerne ville sige »hej« til Kim Jong-un, når han senere i løbet af weekenden rejste videre til Sydkorea, hvor han også skulle besøge den demilitariserede zone.

Mødet er først om fremmest symbolsk

Helt frem til få timer før mødet var der usikkerhed om, hvorvidt Kim Jong-un ville acceptere invitationen og i bil foretage den over hundrede kilometer lange tur fra hovedstaden Pyongyang op til grænsen. En bred motorvej forbinder Pyongyang med grænsen, men vejen er så hullet og nedslidt, at det på lange strækninger ikke er muligt at køre mere end 40-50 kilometer i timen.

Mødet er således også først og fremmest en symbolsk handling, der skal understrege de personlige forbindelser mellem Donald Trump og Kim Jong-un. Derimod er det mere tvivlsomt, om mødet vil få en reel effekt på atomforhandlingerne mellem USA og Nordkorea, fordi hverken Donald Trump eller Kim Jong-un i forbindelse med deres korte sammenkomst har signaleret, at de var parate til nye indrømmelser.

Donald Trump og Kim Jong-un har mødtes to gange tidligere i Singapore og Hanoi, men atomforhandlingerne har været strandet, efter at det seneste topmøde i Hanoi i februar i år brød sammen. Nordkorea har efterfølgende truet med helt at droppe forhandlingerne, hvis ikke USA lemper på sine krav om en komplet nordkoreansk atomnedrustning.

Kim Jung-un sendte fødselsdagsbrev til Trump

Samtidig har styret dog undgået at komme med kritik mod Donald Trump personligt, og for nylig sendte Kim Jong-un et lykønskningsbrev til Donald Trump på hans fødselsdag, hvilket fik Trump til at sende en skriftlig takkehilsen til den nordkoreanske leder.

I den sammenhæng kan de to ledere bruge deres korte møde søndag til at tjene deres egne interesser.

Donald Trump står ved indledningen til en amerikansk valgkamp, hvor han gerne vil fremstå som den stærke leder, der har formået at afmontere den nordkoreanske atomtrussel mod USA. I weekenden gentog Trump sine tidligere udtalelser om, at USA ville have været krig med Nordkorea på nuværende tidspunkt, hvis ikke han var blevet valgt til præsident.

Samtidig har Kim Jong-un brug for at bryde sin rolle som paria og i stedet fremstå som en vigtig statsmand, som både den amerikanske, kinesiske og russiske præsident bejler til.