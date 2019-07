Natteroderi i Bruxelles: Ved solopgang er EU-lederne stadig i gang

Da solen stod op i Bruxelles klokken 5.33 mandag morgen var EU-lederne stadig i gang med at lægge toppostkabalen.

EU-topmødet søndag aften kom først i gang 21.30, og efter blot halvanden time i plenum valgte EU-præsident Donald Tusk at bryde mødet op til fordel for individuelle konsultationer med de forsamlede stats- og regeringschefer.

Mette Frederiksen var i audiens ved midnatstid, og den britiske premierminister Theresa May kom ind som den sidste klokken 4. Men da solen var ved at stå op mandag morgen, kom en diplomat fra Det Europæiske Råd ud og fortalte de forsamlede journalister, at Donald Tusk netop havde taget hul på en ny runde individuelle konsultationer.

Der er ikke kommet nogle officielle meldinger fra de forsamlede EU-ledere, men ifølge EU-diplomater har Donald Tusk afprøvet opbakningen til forskellige modeller for at besætte EU’s topposter. Blandt andet er det blevet diskuteret, om socialdemokraten Frans Timmermans kan samle opbakning til at blive EU’s næste formand for kommissionen.

Da Mette Frederiksen klokken 18 ankom på den røde løber i Europabygningen, sagde hun, at Margrethe Vestager stadig var i spil til en toppost.

»Man skal ikke tage fejl af, at Vestagers navn er på bordet, og at hun er en anerkendt kandidat, også langt ud over Danmarks grænser«, sagde Mette Frederiksen.

EU-præsident Donald Tusk havde på forhånd advaret stats- og regeringscheferne om, at det ekstraordinære topmøde kunne trække ud, og at de derfor også skulle reservere mandag formiddag til forhandlingerne.