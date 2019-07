Hongkong markerer overdragelse til Kina midt i protester Mandag markerer Hongkong 22-årsdagen for, at byen blev tilbageleveret fra Storbritannien til Kina.

Hundredvis af demonstranter blev tidligt mandag mødt med peberspray og knipler af politiet i Hongkongs gader.

De mange demonstranter fortsatte protesten mod et lovforslag, der ville give myndighederne lov til at udlevere mistænkte personer til retsforfølgelse i Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Protesterne skete forud for markeringen af 22-årsdagen for, at Storbritannien tilbageleverede Hongkong til den kinesiske regering i Beijing 1. juli 1997.

Markeringen finder sted senere mandag og ventes at tiltrække massevis af mennesker i gaderne i Hongkong.

Den delvist selvstyrende by, der kontrolleres af Kina efter devisen 'ét land, to systemer', er blevet rystet de seneste tre uger på grund af de mange uroligheder i forbindelse med demonstrationerne.

Frygt for, at byens frihed og kultur indskrænkes

Mange af byens borgere frygter, at Kina er i færd med at indskrænke byens frihed og kultur, hvilket den omstridte lov er blevet et symbol på.

Den kinesiske regering i Beijing afviser, at den blander sig i politiske anliggender i byen.

På grund af protesterne har Hongkongs politiske leder, Carrie Lam, undskyldt over for byens borgere og trukket lovforslaget tilbage.

Lam skal deltage i en flagceremoni i byen i forbindelse med markeringen af dagen. Det vil være første gang i ti dage, at Lam viser sig i offentligheden.

Klokken 07.30 dansk tid vil flere borgere i byen deltage i et optog, der støtter demokratiet.

Optoget vil gå igennem Hongkongs gader og ende ved regeringsbygningerne i byens finansielle centrum.

Ifølge det kinesiske medie South China Morning Post vil der være 5.000 politifolk til stede.

I forbindelse med overdragelsen til Kina i 1997 blev der lavet en aftale om, at der i 50 år frem til 2047 skal sikres, at Hongkong fortsat har kapitalisme og demokratiske styreformer.

Kina har siden hen vedtaget love med henblik på at formindske Hongkongs selvstyre. Dette førte til demonstrationer i Hongkong i 2014 - også kaldet Paraplyrevolutionen.

Ved valg er der for eksempel kun få forhåndsgodkendte kandidater opstillet. De vælges af få indbyggere.

ritzau