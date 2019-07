Efter over 18 timers forhandlinger: EU-lederne opgiver at blive enige om topposter - fiasko siger Macron

Mandag klokken 12.19 kastede EU’s stats- og regeringschefer håndklædet i ringen efter over 18 timers forhandlinger.

EU-præsident Donald Tusk afbrød mødet og bad EU-lederne møde op i morgen klokken 11 for at gøre et nyt forsøg.

Det skriver EU-præsidentens talsmand på Twitter.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) July 1, 2019

Mødet i Bruxelles er det tredje topmøde inden for en måned, hvor EU-lederne diskuterer kandidater til de ledige topposter, først og fremmest posten som formand for kommissionen.

På maratonmødet i Bruxelles har en række modeller været afprøvet. EU-præsident Donald Tusk har blandt andet præsenteret en pakke, hvor den hollandske socialdemokrat Frans Timmermans skulle være formand for kommissionen.

Margrethe Vestager har været nævnt som et bud på kommende næstformand for kommissionen og som ny EU-udenrigschef.

Mødet skulle være startet klokken 18 søndag aften, men blev udskudt til efter klokken 21, da flere af stats- og regeringscheferne fra det store borgerlige parti EPP havde brug for at mødes og koordinere. De var utilfredse med, at deres partifælle Angela Merkel tilsyneladende var villig til at overlade kommissionsformandsposten til en socialdemokrat.

Efter blot halvanden times møde søndag aften så EU-præsident Donald Tusk sig nødsaget til at ophæve mødet i plenum og forsøge sig med konsultationer ansigt til ansigt med alle EU-lederne. Mette Frederiksen var i audiens ved midnatstid, mens Theresa May sluttede processen klokken 4 mandag morgen. Samtidig mødtes de politiske partier også indbyrdes.

Macron: En fiasko

Efter endnu en runde konsultationer mellem Donald Tusk og udvalgte stats- og regeringschefer samledes EU-lederne igen mandag morgen til morgenmad klokken 8, men efter 4 timer besluttede de at skilles og genoptage mødet tirsdag formiddag.

Umiddelbart efter mødets afslutning samledes Mette Frederiksen med de socialdemokratiske kolleger i S&D for at koordinere næste skridt.

Den franske præsident Emmanuel Macron lagde ikke fingrene imellem, da han mandag på et pressemøde samlede op på det forgående døgn. Man kan kalde mødet en »fiasko«, mener han.

»Vi efterlader et billede af useriøst EU«, siger Emmanuel Macron.