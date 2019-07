Mexicanere bombet af is fra oven

Hagl dannes ved, at en regndråbe fryses til is i luften, og de små haglkugler kan i nogle tilfælde sendes med opdriftsvinde op gennem skyerne flere gange og samle mere og mere is og vokse. Indtil de bliver så tunge, at de falder ned.

Man må formode, at de hagl, der i går faldt over den østlige del af provinsen Jalisco i Mexico og herunder regionens hovedstad Guadalajara, har været et par gange op og ned gennem skydækket, før de i rekordmængder haglede ned i hovedet på mexicanerne og deres huse, hunde, vasketøj og gader.

Halvanden til to meter høje var driverne og dyngerne, der begravede bilerne og beskadigede op mod 200 hjem. Mindst 50 køretøjer blev fejet væk af syndfloden af is, når den kom rutschende gennem de kuperede områder.





Mange gader var fuldstændig ufremkommelige på grund af hagldyngerne. Men så må man jo prøve at komme frem på sin icebike Foto: Ulises Ruiz/Ritzau Scanpix





Ingen kom tilsyneladende noget alvorligt til, men mange veje var spærrede, og de lokale myndigheder måtte rykke ud med alt til rådighed stående materiel for at få de haglfyldte gader ryddet.

Sommermånederne er den vådeste tid i Mexico, men søndagens ekstreme vejrfænomen skyldes, at der har været usædvanligt kolde temperaturer i området.

Enrique Alfaro Ramirez, der er guvernør i Jalisco, sagde, at han aldrig havde været vidne til scener som dem, der tårnede sig op søndag morgen.

»Og så spekulerer vi på, om klimaændringer overhovedet eksisterer«, fastslog han på Twitter.

Derivado de la Granizada ocurrida el día de ayer en Guadalajara, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, manda el siguiente mensaje expresando "Para lo que decían que no había cambio climático, vean como estamos hoy"

Af billederne fra det ramte område ser man dog også, at børnene nød den helt nye slags vejr og slyngede isbolde mod hinanden, mens og soldater bragte tunge maskiner i stilling til at rydde vejene.