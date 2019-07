»Situationen er alvorlig«: Fare for jordskred fører til evakuering fra norsk fjeld På fem år er der slået alarm ved ustabilt fjeld mindst 12 gange, men i år sker det meget tidligt.

Aldrig tidligere er beboerne neden for det norske fjeld Mannen blevet evakueret fra en jordskredszone så tidligt på sommeren som i år.

Foreløbig er ni beboere blevet evakueret fra området i dalen ved fjeldet, hvor politiet har oprettet særlige vagthold.

Geologer har advaret om overhængende fare for jord- og stenskred tidligere end normalt. Siden 2009 er fjeldet blevet overvåget, fordi der er en alvorlig risiko for et stenskred.

Hvert år siden 2014 er flere huse og fritidsboliger også blevet evakueret i en periode på grund af fjeldets ustabilitet.

»Situationen er alvorlig. Fareniveauer er nu på rødt. Der er store bevægelser i forhold til, at det er så tidligt på sommeren«, siger geologen Gudrun Dreiås Majala fra Norges direktorat for elvsystemer og energi (NVE).

Søndag blev faren for stenskred i den aktive del af det ustabile fjeldparti Mannen i Rauma øget fra orange til rødt. De seneste fem år har fareniveauet været hævet til rødt mindst 12 gange, men aldrig tidligere end august.

»Det er meget beklageligt for beboerne, at de nu må ud igen. Dette kan blive begyndelsen på en travl sommer og et travlt efterår, hvis der hele tiden er fare, og skreddet ikke kommer. Det kan betyde evakueringer mange gange«, siger en politiker, Lars Olav Hustad, til Åndalsnes avis.

Fjeldet Mannen er 1294 meter højt og ligger på den vestlige side af Romsdalen og elven Rauma, der løber ud mod vestkysten ved byen Molde syd for fjeldene i Trollheimen.

Selve fjeldet ligger 44 kilometer sydøst for Molde med omkring 27.000 indbyggere og 13 kilometer syd for Åndalsnes med 2300 indbyggere.

Veslemannen udgør en mindre sektion af det ustabile fjeldparti. Sektionen befinder sig i 1100-1200 meters højde.

ritzau