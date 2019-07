Mette Frederiksen: Fænomenet Vestager er på alles læber Margrethe Vestager har ikke taget overskrifterne fra topmødet, men hendes navn lever, siger statsministeren.

Den hollandske EU-kommissær Frans Timmermans tog overskrifterne på et EU-topmøde søndag og mandag som det varmeste navn til et topjob i EU.

Men det betyder slet ikke, at hans danske kollega Margrethe Vestager er ude af spillet om at erobre et af de ledende EU-job, siger statsminister Mette Frederiksen (S) efter mødet.

»Jeg kan bare sige, at Vestager - navnet, fænomenet, mennesket - er stadig på bordet og på alles læber. Og det er jo et godt udgangspunkt for Danmark«, siger Frederiksen.

Det er tredje gang, at EU's stats- og regeringschefer mødes for at forsøge at sætte navne på de personer, som skal lede det europæiske samarbejde i de kommende år.

Jeg er en af dem, der stadig er mest frisk« Mette Frederiksen efter maratonmødet

Efter over 18 timers forhandlinger i forskellige konstellationer gav EU-landenes ledere op mandag lidt over middag. De havde behov for en pause. De mødes igen tirsdag klokken 11.

»Jeg oplever faktisk en bred respekt omkring Margrethe (Vestager, red.), og det går lidt på kryds og tværs af forskellige interesser. Så vi er på ingen måde færdige med at tale Vestager«, siger Mette Frederiksen.

Kabalen skal falde på plads senest i morgen

Den danske statsminister mener, at jobkabalen skal falde på plads »senest tirsdag«.

Onsdag vælger EU-Parlamentet ny formand, og det er EU-landenes mål at få løst kabalen, inden parlamentet skal stemme om en ny formand. Den post er en del af den store jobkabale.

»Vi har løbet panden mod en mur nogle gange. Men det ændrer ikke på, at det er os, der skal træffe beslutningen«, siger Frederiksen.

Mandag var stats- og regeringscheferne imidlertid udkørte, og der var ifølge statsministeren behov for søvn og flere bilaterale møder, før det vil give mening at mødes om bordet igen.

Nogle stats- og regeringschefer så trætte ud allerede søndag aften. Flere af dem kom direkte fra et G20-topmøde i Japan, og de var derfor i forvejen udfordret på søvnmangel.

»Det eneste, som jeg glæder mig over, er, at jeg er i god form. Jeg er kommet sent i seng i tre uger, og før det var jeg igennem en tre uger lang valgkamp. Så jeg er en af dem, der stadig er mest frisk«, siger Frederiksen.

Mødet genoptages tirsdag klokken 11 i Bruxelles.

Jobkabalen omfatter posten som EU-præsident, kommissionsformand, udenrigschef, chef for Den Europæiske Centralbank og jobbet som formand for EU-Parlamentet.

Formelt har stats- og regeringscheferne dog ikke indflydelse på den sidste post, og jobbet som bankchef involverer også andre parter.

ritzau