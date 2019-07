Tindersvindler fængslet i Athen: Vil betale sig fri for 59.000 kr.

FOR ABONNENTER

Han blev ført ud af retten af to vagter. Hans hænder var låst bag ryggen med håndjern. Alligevel lignede den såkaldte Tindersvindler ikke en knækket mand, efter at en domstol i Athen havde idømt ham 50 dages fængsel for at have brugt et falsk pas i lufthavnen, da han forsøgte at forlade Grækenland.