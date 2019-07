Irans lagre med beriget uran overskrider grænse

Irans lagre med beriget uran har nu oversteget den grænse på 300 kilo, som var den tilladte grænse i henhold til atomaftalen.

Det statslige nyhedsbureau Irna citerer den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, for meddelelsen om den overskredne grænse.

Irna skriver, at Zarif til et spørgsmål fra en journalist om, hvorvidt Iran har overskredet den fastsatte grænse, svarede 'ja'.

FN's Internationale Atomenergiagentur, IAEA, har ifølge det iranske nyhedsbureau mandag målt lagrene af beriget uran i landet.

IAEA har ikke umiddelbart kommenteret rapporterne fra Iran, men agenturet siger, at inspektører er ved at undersøge de iranske lagre.

Berigelse af uran til et lavt niveau på 3,6 procent er det første skridt i en proces, som kan gøre Iran i stand til at fremstille stærkt beriget uran, som anvendes i et atomsprænghoved.

For nylig verificerede IAEA, at Iran havde et lager på omkring 200 kilo med beriget uran.

Iran har krævet af Europa, at det bryder med de amerikanske sanktioner over for Iran og holder sig til den internationale atomaftale fra 2015.

Lederen af Irans nationale sikkerhedsråd sagde i sidste uge, at Iran 7. juli vil tage yderligere skridt mod at afvikle atomaftalen med det internationale samfund.

Den nye spændte situation om atomaftalen kommer på et tidspunkt, hvor relationerne mellem USA og Iran er blevet stærkt forværret som følge af det iranske militærs nedskydning af en amerikansk drone i sidste måned.

USA siger, at dronen var i internationalt luftrum, mens Iran insisterer på, at dronen var inde på dets territorium.

Efter nedskydningen af dronen sagde USA's præsident, Donald Trump, at han i sidste øjeblik aflyste planlagte angreb mod Iran.

Spændingerne mellem de to lande er taget til, siden USA trak sig fra atomaftalen sidste år. Området omkring Hormuzstrædet, hvor dronen blev skud ned, har ligeledes været præget af spændinger.

To tankskibe blev desuden beskadiget i Omanbugten i juni. USA beskylder Iran for at have angrebet de to skibe. Iran nægter.

ritzau