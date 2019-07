»Det handler om Hongkongs selvstændighed«: Demonstranter stormer ind i regeringsbygning

Det meste af dagen har demonstranter i Hongkong omringet regeringsbygningen og forsøgt at finde en vej ind. Til sidst endte en stålport med at være bygningens svage led.

Billeder fra CNN viser, hvordan demonstranterne holder porten oppe, mens menneskemængden kæmper sig ind. CNN skriver, at hundredvis af demonstranter er stormet ind i bygningen, og at politiet for nu har trukket sig tilbage.

Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Det har gjort det muligt for demonstranterne at trænge helt ind i selvstyrets politiske hjerte. En demonstrant har således sprayet sort graffitimaling ud over bystyrets våbenskjold. »Hongkongs regerings er en fucking skændsel«, er også sprayet på en væg i regeringsbygningen.

Foto: Vivek Prakash/Ritzau Scanpix

Flere medier skriver, at man forventer et stærkt modsvar fra myndighederne.

Dagens uroligheder er blot den seneste del af en folkelig opstand, der har fundet sted i bystaten, siden et lovforslag blev diskuteret i starten af juni. Lovforslaget ville muliggøre, at man sender mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.

Det fik op mod en million mennesker til at gå på gaden. De frygter nemlig for, at styret i Beijing vil kunne bruge loven til at udlevere eksempelvis systemkritikere til retsforfølgelse i Kina.

Foto: Tyrone Siu/Ritzau Scanpix

Opstanden fik regeringslederen Carrie Lam til at suspendere lovforslaget på ubestemt tid og give befolkningen en officiel undskyldning. Men så nemt lader indbyggerne i Hongkong hende ikke slippe.

»Bevægelsen handler nu om mere end lovforslaget. Det handler om Hongkongs selvstændighed«, siger en demonstrant, der kalder sig selv G, til BBC.

Demonstranterne ønsker, at lovforslaget ikke bare suspenderes, men at det helt trækkes tilbage. Derudover vil de have Carrie Lam til at gå af som regeringsleder.

