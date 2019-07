Ni civile er såret i houthi-angreb mod saudiarabisk lufthavn

Ni civile er tirsdag blevet såret i et droneangreb mod lufthavnen i Abha i det sydlige Saudi-Arabien.

Det oplyser den saudiskledede koalition i Yemen i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Saudi Press Agency.

Blandt de sårede civile er otte saudiarabere og en inder. Der er ikke nærmere oplysninger om omfanget af deres skader, men de er alle i stabil tilstand, forlyder det.

Angrebet er begået af houthi-oprørerne, der kæmper Yemen og er allieret med Iran.

En talsmand for houthi-oprørerne oplyser på deres egen tv-kanal, Al-Masirah Tv, at oprørsgruppen har gennemført en 'større operation' mod lufthavnen i Abha.

Ifølge det saudiarabiske nyhedsbureau er flytrafikken natten til mandag dansk tid blevet genoptaget efter angrebet.

Spændinger i regionen

Houthierne har intensiveret antallet af drone- og missilangreb mod byer i Saudi-Arabien de seneste måneder.

I sidste måned døde en syrisk statsborger, efter at være blevet såret under et droneangreb mod lufthavnen i Abha, som houthi-oprørerne tog ansvaret for. Derudover blev syv personer såret under angrebet.

De optrappede angreb sker, mens spændingerne er vokset mellem Iran og arabiske golfstater, der er allieret med USA.

I marts 2015 greb Saudi-Arabien ind i nabolandet Yemen for at støtte præsident Abd Rabbuh Mansur Hadi, der blev tvunget på flugt af houthierne.

Siden den internationale koalition med Saudi-Arabien i spidsen gik ind i konflikten i Yemen for godt fire år siden, er titusindvis af mennesker blevet dræbt.

Borgerkrigen har ifølge FN og hjælpeorganisationer drevet Yemen på kanten af hungersnød.

Konflikten i Yemen anses som en stedfortræderkrig mellem Saudi-Arabien og Iran.

Angreb på olietankere nær Hormuzstrædet i juni har ført til øgede spændinger, og USA og Saudi-Arabien giver den iranske regering skylden.

