Analyse: Demonstranter i Hongkong ville kæmpe mod Kina, men risikerer nu at have skudt sig selv i foden

Situationen i Hongkong er atter fredelig, efter at politiet natten til tirsdag måtte bruge tåregas for rydde bystatens parlament, som en gruppe af primært unge demonstranter havde besat. De havde smadret glasdøre for at komme ind og havde spraymalet slogans på væggene, revet billeder ned og overmalet symboler, der viste Hongkongs tilknytning til Kina.

Konfrontationen skete på en dag, hvor hundredtusinder af demonstranter ellers fredeligt havde været på gaden i anledning af årsdagen for Hongkongs overdragelse som britisk kronkoloni til Kina i 1997 og i den anledning endnu engang at vise deres utilfredshed med bystatens politiske leder, Carrie Lam.

Hongkong har de seneste uger været præget af politisk uro, efter at Carrie Lam, som er indsat på posten af Beijing, fremsatte et lovforslag, som skulle gøre det muligt at udlevere mistænkte kriminelle til retsforfølgelse i Kina.

Mange frygter, at forslaget, hvis det bliver gennemført, vil gøre en ende på den ytringsfrihed og relative politiske frihed, der i modsætning til det kinesiske fastland stadig eksisterer i Hongkong. Modstanden har afstedkomnet massive demonstrationer, som i sidste måned tvang Carrie Lam til at udsætte lovforslaget på ubestemt tid. Derimod undlod hun at love, at hun helt ville skrotte det, hvilket fik vreden til at vokse.

Carrie Lam har i særdeleshed været presset af, at de massive demonstrationer, der samlede op til to millioner mennesker, har været overvejende fredelige, men den situation ændrede sig natten til tirsdag, da Hongkongs parlament blev raseret. Det gav hende en mulighed for at slå en kile ind i protestbevægelsen og for at slå igen.

Fordømmelse

Tidlig tirsdag morgen holdt hun et pressemøde, hvor hun stærkt fordømte besættelsen af parlamentet og sagde, at Hongkong dagen forinden havde set to helt forskellige folkelige optrædener. En, der havde værert regulær og ordentlig, og en anden, som »havde chokeret en masse mennesker på grund af den ekstreme brug af vold og hærværk«.

»Dette er noget, som vi virkelig skulle alvorligt fordømme, fordi intet er mere vigtigt end at regere med lov i Hongkong«, sagde hun ifølge avisen South China Morning Post.

Hun afviste samtidig beskyldningerne om, at hun ikke havde lyttet til den folkelige uvilje mod det omstridte lovforslag og understregede, at forslaget måske ikke når at blive genbehandlet, inden der skal være valg til parlamentet næste år.

Kommunistpartiet i Beijing indsatte Carrie Lam på posten som politisk leder af Hongkong i 2017, og hun fungerer derfor som partiets forlængede arm i bystaten. Set fra Beijing er situationen i Hongkong sprængfarlig, fordi den kinesiske præsident, Xi Jinping, i forvejen er hårdt presset på grund af handelskrigen med USA og en deraf svækket kinesisk økonomi.

Hvis Carrie Lam bøjer sig for kraftigt for protesterne i Hongkong, kan det ses som en svækkelse af Xi Jinpings kontrol og magt, hvilket partiet frygter også kan anspore andre undertrykte befolkningsgrupper som muslimerne i Xinjiang-regionen til at gøre oprør.

Med besættelsen af parlamentert kan Beijing nemmere rubricere demonstranterne som rene ballademagere.