15 omkommer i murkollaps under voldsom regn i Mumbai Den indiske storby Mumbai er på anden dag lammet af voldsom monsunregn. Vejret har kostet flere menneskeliv.

Mindst 15 personer er omkommet i Mumbai i Indien, hvor en mur er styrtet sammen på grund af voldsom monsunregn.

Det oplyser en talsmand for katastrofeberedskabet i byen natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Yderligere 69 personer blev såret, da muren faldt sammen i Mumbai, oplyser han.

Ulykken er sket i slumkvarteret Tanaji Kamble omkring klokken to tirsdag morgen lokal tid.

Mumbai, der er Indiens finansielle hovedstad, er på anden dag hærget af voldsom regn, der har lammet trafikken både på land og i luften. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fri fra skole og arbejde

Uvejret har desuden tvunget de lokale myndigheder til at give alle indbyggere fri fra skole og arbejde. Myndighederne anbefaler således alle at blive indendørs.

I store dele af millionbyen er der faldet omkring 100 millimeter regn natten til tirsdag, skriver AFP. Det har efterladt de lavtliggende dele af byen oversvømmet.

Redningsarbejdere arbejder fortsat på at rydde murbrokkerne væk fra slumkvarteret i det nordlige Mumbai. Håbet er at finde flere overlevende efter ulykken.

»Redningsarbejdet er fortsat i gang, og der kommer snarest flere detaljer«, siger en talsmand fra byens katastrofeberedskab til det indiske nyhedsbureau Press Trust of India.

»Derudover er brandmænd og politibetjente til stede og har fået situationen under kontrol«.

950 mm. regn på 24 timer

I 2009 faldt der 950 millimeter regn i Mumbai på blot 24 timer. Mere end 500 mennesker mistede livet som følge af vandmasserne.

I august 2017 blev Mumbai igen lammet af monsunregn, som satte byen fuldstændig i stå i to døgn. Her blev ti personer dræbt.

Det er ikke usædvanligt, at bygninger kollapser i forbindelse med voldsomt regnvejr i Indien.

Mumbai har tidligere været dækket af mangroveskov, som har spillet en afgørende rolle for at dræne regnvand fra byen. Men de seneste år er beplantningen blevet fjernet til fordel for nyt byggeri.

Derfor kritiserer aktivistgrupper myndighederne for at have gjort byen mere følsom over for vandmasserne for i stedet at gøre plads til den voksende befolkning.

