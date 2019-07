I Mozhdeh Ghasemiyanis familie har de svært ved at sige farvel til hinanden. Som regel ringer de hinanden op, når de er gået hver til sit for at sikre sig, at alt er i orden. Den iransk-kurdiske familie var på flugt de første 16 år af Mozhdeh Ghasemiyanis liv. Her fotograferet udenfor Moria-lejren på Lesbos.