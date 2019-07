Mindst 44 migranter dræbt af luftangreb, mens de var indespærret i hangar

Feltherren Khalifa Haftar får skylden for et luftangreb mod en interneringslejr i Tripoli. FN kalder det en krigsforbrydelse.

Det flød med døde mellem murbrokkerne, da støvet lagde sig efter et luftangreb, som tirsdag aften slog mindst 44 mennesker ihjel i den libyske hovedstad, Tripoli. De var alle migranter, som blev holdt fanget i en hangar.

Mere end 130 mennesker blev såret under angrebet, som var det hidtil værste, siden den selvudnævnte feltmarskal Khalifa Haftar for tre måneder siden sendte sine tropper og bombefly mod Tripoli i et forsøg på at vriste hovedstaden ud af hænderne på Libyens ustabile, men FN-anerkendte regering.

Luftangrebet skaber ny opmærksomhed om Den Europæiske Unions samarbejde med Tripoli-styret, den libyske kystvagt og diverse militser i Libyen om at forhindre migranter i at krydse Middelhavet for at nå frem til Europa.

EU’s politik betyder blandt andet, at migranter i stort antal standses på havet og sejles tilbage til en af de interneringslejre i Libyen, hvor tusindvis af migranter holdes indespærret under forhold, der af stribevis af humanitære organisationer beskrives som umenneskelige.

De indespærrede flygtninge og migranter udsættes i flæng for ekstrem vold. Nogle af de mest udbredte metoder er bank med diverse objekter, overhældning med benzin, kogende vand eller kemikalier, elektriske stød, knivstik, udtrækning af negle og skud, især i benene.

Af og til optager fangevogtere pinslerne på en video, som de sender til ofrets slægtninge i hjemlandet, i forventning om at det vil fremme lysten til at betale løsepenge for de indespærrede familiemedlemmer.

Dertil kommer voldtægterne, ofte gruppevoldtægter uden beskyttelse. Nogle gange voldtages kvinder med brændende kæppe. Og hverken gravide eller nybagte mødre slipper.

Når det gælder interneringslejrene i Tripoli og omegn suppleres alt dette så med risikoen for at blive fanget i krydsilden mellem Haftars styrker og de militser, der støtter regeringen.

FN kalder det en krigsforbrydelse

En talsmand for regeringen giver »krigsforbryderen« Khalifa Haftar ansvaret for angrebet mod interneringslejren, der grænser op til en militærlejr i Tripoli-kvarteret Tajoura. Haftar har ikke selv bekræftet dette, men han annoncerede i mandags nye massive luftangreb mod regeringsstyrkerne i Tripoli.

Mere end 600 migranter – herunder kvinder og børn – opholdt sig i den angrebne lejr, og omkring 120 af dem boede i hangaren. De fleste var fra Sudan og Marokko, oplyser to overlevende til nyhedsbureauet Associated Press. De to migranter siger, at kun tre-fire slap uskadte fra angrebet.

FN fordømmer på det kraftigste angrebet og kræver et øjeblikkeligt stop for interneringen af migranter og flygtninge i Libyen samt en tilbundsgående undersøgelse af, hvem der stod bag angrebet.

Ghassan Salamé – FN’s særlige udsending til Libyen – mener, at angrebet ligner en krigsforbrydelse, idet det »uden varsel dræbte uskyldige mennesker, som på grund af deres elendige situation var tvunget til at opholde sig i den lejr«.

Salamé kalder den igangværende krig for et »frastødende blodbad«, som med dette angreb er ført ud i sin »hæsligste og mest tragiske konsekvens«.

En rædselsvækkende tragedie

Der er tale om »en rædselsvækkende tragedie, som nemt kunne have været undgået«, siger Prince Alfani, der er medicinsk koordinator for Læger uden Grænser (MSF) i Libyen.

Så sent som dagen før angrebet besøgte MSF hangaren i Tajoura og talte 126 mennesker.