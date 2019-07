Mette Frederiksen: Margrethe Vestager bliver centralt talerør for Danmark Som næstformand for kommissionen skal Margrethe Vestager ifølge statsministeren kæmpe for danske interesser.

Danmark kommer til at nyde godt af Margrethe Vestagers kommende position som næstformand for EU-Kommissionen.

Det forventer statsminister Mette Frederiksen (S).

»Set med snævre danske briller og interesser så er det her rigtig godt for Danmark. Med det EU, vi kender i dag, er det den højest placerede dansker, der nogensinde har været. Og selvfølgelig betyder det noget, siger hun.

Formelt tager man sin nationale hat af, når man indtræder i EU-Kommissionen.

Men statsministeren forventer, at Margrethe Vestager vil gøre sin indflydelse gældende, eksempelvis når det handler om at kæmpe for danske særinteresser.

»Det betyder også, at nogle af de særlige ting, der gør sig gældende for Danmark - og her vil jeg gerne fremhæve vores arbejdsmarkedsmodel - at vi skal have en kommissær, der sidder helt inde ved bordet og kan gøre sig gældende, siger Mette Frederiksen.

Hun udtaler sig efter de seneste tre dages EU-topmøde, hvor kabalen omkring de fremtidige topposter faldt på plads.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har ligesom statsministeren store forventninger til Vestager.

»Man kan sige, at Dannebrog vajer fra de centrale kontorer i kommissionen. Jeg tror ikke, man skal undervurdere betydningen af, at vi har en dansker, der fylder noget, også i det daglige arbejde i kommissionen, siger Morten Østergaard.

Han forudser, at Vestager bliver en af flere slagkraftige kvinder i EU-systemet.

»Nu kommer der en kvinde som formand, en kvinde som næstformand, og en kvinde bliver bankdirektør i Den Europæiske Centralbank. Det efterlader et helt andet indtryk end tidligere.

»Det er et opgør med den old boys' club-mentalitet, der lidt har præget de tidligere kabaler, siger Morten Østergaard.

Margrethe Vestager skal efter planen være en af to næstformænd, der skal sekundere den nye formand, tyske Ursula von der Leyen. Den anden næstformand er hollandske Frans Timmermans.

Før puslespillet er lagt færdig, skal von der Leyen godkendes i EU-Parlamentet. Først derefter kan hun sammensætte kommissionen med en kommissær fra hvert medlemsland.

Når det er klar, skal Vestager, Timmermans og de øvrige kommissærkandidater godkendes ved høringer i parlamentets fagudvalg. Endelig skal parlamentet ved en afstemning godkende den samlede kommission.

Den nye kommission skal efter planen tiltræde 1. november.

ritzau