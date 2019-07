Indiens familiedynasti i krise: Fjerde generations Gandhi kaster håndklædet i ringen Efter valgnederlaget til Kongrespartiet i Indien, vælger Rahul Gandhi at trække sig som leder efter to år.

Rahul Gandhi meddeler, at han træder tilbage som formand for Kongresspartiet i Indien. Han har taget ansvaret for partiets nederlag i foråret til premierminister Narendra Modis hindunationalistiske parti, skriver AFP.

»At gøre regnskabet op er vigtigt for, at vores parti kan vokse. Det er af den grund, at jeg er trådt tilbage som formand for Kongrespartiet, skriver han på Twitter.

Gandhi forsøgte ved parlamentsvalget at blive det fjerde medlem af den berømte familie til at blive premierminister.

Rahul Gandhi har været formand for partiet siden 2017. Hans oldefar var Jawaharlal Nehru, der i 1947 blev den første premierminister i Indien efter løsrivelsen fra Storbritannien.

Hans farmor var den senere myrdede premierminister Indira Gandhi. Faderen, Rajiv Gandhi, blev også dræbt, efter han havde forladt posten som premierminister.

ritzau