Polarræv ledte efter velegnet sted at slå sig ned: 4.415 kilometer senere var den nået fra Norge til Canada

En enlig polarræv er gået hele den 4.415 kilometer lange tur fra Svalbard i det nordlige Norge via den grønlandske indlandsis og til Ellesmere Island i Canada.

Her ankom ræven mandag efter fire måneder på farten.

Det har det norske Polarinstitut kortlagt ved hjælp af sporingsudstyr, som forskere satte på ræven for to år siden, da den var en unge.

Hunnen har i gennemsnit gået 46,3 kilometer om dagen i sin søgen efter et velegnet sted at slå sig ned og få unger.

Den 4.415 kilometer lange strækning, som ræven har tilbagelagt, er noget af det længste, de norske forskere har set en polarræv vandre.

Polarræven er ankommet til Ellesmere Island i Canada. Foto: Social Media/Ritzau Scanpix

Ræven foretog et par svinkeærinder hen over det nordlige Grønland, viser kortet over dens færden. Hvis den havde taget den lige vej, ville turen 'kun' have været 1.789 kilometer lang, meddeler Polarinstituttet.

Ritzau