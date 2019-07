Norsk toppolitiker dømt for seksuelle overgreb på unge asylansøgere

Svein Ludvigsen er tidligere minister og har været med i toppen af norsk politik. Nu er han idømt fem års fængsel efter at have forgrebet sig på tre unge asylansøgere.

Han har været Norges fiskeriminister gennem fire år i 00’erne. I 2014 forlod han politik, 68 år gammel, efter en lang karriere som anerkendt toppolitiker. Nu er han dømt for omfattende magtmisbrug.

Det drejer sig om en række seksuelle overgreb, som den tidligere minister Svein Ludvigsen har foretaget på tre unge asylansøgere. I retten i Nord-Troms er han torsdag idømt fem års fængsel og skal samlet set betale en erstatning på lige over 575.000 kroner til de tre mænd, skriver NRK.

Hovedofret var 17 år gammel, da overgrebene begyndte. I retten fortalte han, at Svein Ludvigsen i 2011 opsøgte ham på det asylcenter, hvor han boede, og tog ham med til sin hytte i nærområdet. Svein Ludvigsen fik den unge mand til at tro, at han både kunne tildele og afvise ham opholdstilladelse og ansøgning om statsborgerskab, alt efter hvor samarbejdsvillig han var. Ifølge den 17-årige var der tale om slavelignende forhold.

Det førte til: »At ofret frygtede for konsekvenserne af at fortælle andre om det seksuelle misbrug«, løs tiltalen.

Svein Ludvigsen har flere gange brugt sin hytte til overgrebene, hvoraf nogle af tilfældene har haft karakter af voldtægt.

Svein Ludvigsen var fylkesmann i området Troms i det nordlige Norge, da overgrebene skete. En fylkesmann kan sammenlignes med en regionsformand i Danmark.

Indrømmelser

Der gik omkring syv år, fra de første overgreb begyndte, til det yngste offer gik til myndighederne med et nøgenbillede af Ludvigsen og ham selv som bevis på, hvad der var sket.

Gennem otte politiafhøringer nægtede Svein Ludvigsen at have forgrebet sig på asylansøgeren, men pludselig ændrede han mening.

Nu indrømmede han, at de havde haft sex tre gange, og begge parter havde lige stor interesse i samlejet.

Retten mener, at Ludvigsen forsøgte at styrke sin troværdighed ved at forklare mere seksuel kontakt med hovedofret, end der kunne dokumenteres på billedet.

Sagens andet offer, en mand i tyverne, fortalte, hvordan Ludvigsen i 2014 tog ham med til et hotelværelse og derefter udnyttede ham seksuelt.

Svein Ludvigsen nægtede at have noget kendskab til manden, men anklageren havde beviser for, at de to mødtes gentagne gange.

Politiet afviste sagen

Det tredje og sidste offer, endnu en mand i tyverne, henvendte sig i 2015 til politiet for at fortælle om politikerens magtmisbrug. Men sagen blev afvist af politiet.

Ofret forklarede, hvordan han tre gange havde følt sig presset til at have sex med Svein Ludvigsen, fordi han var blevet lovet, at Ludvigsen ville se på hans ansøgning om opholdstilladelse og skaffe ham et job. Det skete aldrig.

Svein Ludvigsen har gennem hele retssagen erklæret sig uskyldig og vil nu anke sagen. Han mener, der er tale om omfattende bevisfejl. Han hævder, at der er alt for få beviser, som klart peger på, at der er tale om seksuelle overgreb og ikke samleje med samtykke.

Ifølge dommen mener Retten udtrykkeligt, at ofrene er blevet presset til samleje, og pointerer, at de kommer fra et muslimsk miljø, hvor homoseksualitet kan medføre store sociale konsekvenser.

Det yngste af mændene, der i dag er 25 år gammel, er i psykologbehandling.

Ifølge hans advokat drømmer han om »at få et liv, der er værd at leve«.