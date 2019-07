Nyt jordskælv i Californien sender rystelser til Las Vegas For anden dag i træk har et kraftigt jordskælv fredag aften lokal tid ramt Californien i USA.

Et kraftigt jordskælv har fredag aften lokal tid ramt delstaten Californien i USA.

Ifølge Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS) havde jordskælvet en beregnet størrelse på 7,1. Det skriver flere amerikanske medier.

Der er ikke meldinger om kvæstede personer efter skælvet.

Ifølge USGS ramte jordskælvet klokken 20.19 lokal tid med et epicentrum 18 kilometer fra byen Ridgecrest mellem storbyerne Los Angeles og Las Vegas.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Skælvet kunne mærkes i Las Vegas, hvor NBA-holdene New Orleans Pelicans og New York Knicks spillede en træningskamp. Her valgte flere af tilskuerne at forlade stadionet efter rystelserne.

Skælvet kommer, dagen efter at Californien blev ramt af et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,4 torsdag.

Hvis størrelsen på fredagens skælv holder stik, vil det være det største jordskælv i det sydlige Californien i over 20 år, skriver AP.

ritzau