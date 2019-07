Harry og Meghan private dåb vækker forargelse i britiske medier Beslutning om at holde barnedåb væk fra offentligheden er blevet kritiseret af mange britiske medier.

Prins Harry og hertuginde Meghan døber i dag deres søn Archie ved en privat ceremoni i Windsor. Hverken pressen eller den britiske offentlighed får adgang til dåben, hvilket skaber forargelse blandt mange briter.

»Archie Harrison Mountbatten-Windsor vil blive døbt lørdag den 6. juli ved en lille privat ceremoni, som ledes af ærkebiskoppen af Canterbury i det private kapel på Windsor«, hedder det i en kort pressemeddelelse fra Buckingham Palace.

Det er heller ikke offentliggjort, hvem der er gudmor og gudfar for Archie, som blev født i maj.

Harrys far, prins Charles, og hans kone Camilla ventes at deltage i ceremonien. Også prins William, hertuginde Kate og Meghans mor, Doria Ragland, ventes at deltage. Dronning Elizabeth deltager imidlertid ikke på grund af andre opgaver.

Parret mødtes ved blind date

Beslutningen om at holde barnedåben væk fra offentligheden er blevet fordømt af mange britiske medier og kommentatorer, som analyserer og kommentere hvert eneste træk, som kongehuset tager.

Meghan, den tidligere amerikanske tv-stjerne, som er blevet hertuginde af Sussex, har kun vist sig offentligt få gange siden fødslen.

De to mødte hinanden på en blind date sat op af en fælles bekendt, og efter to dates i London tog prins Harry og hertuginden til Botswana sammen.

I den britiske offentlighed blev der også udtrykt kritik af parret i juni, da det kom frem, at parret havde brugt 2,4 millioner pund (over 20 millioner kroner) på at istandsætte deres hus i Windsor.

»Harry og Meghan kan ikke få det hele. Enten må de være totalt private og betale for deres eget hus, eller spille spillet, som det forventes«, skriver Sunday Times-journalisten Penny Junor, som har skrevet en biografi om Harry.

Harry og Meghan blev sidste år gift på slottet Windsor, der ligger vest for London. Archie er nummer syv i rækken af tronarvinger.

ritzau