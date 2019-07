Frivillige redningsskibe forsøger stadig at landsætte skibbrudne migranter på den italienske ø Lampedusa. Indenrigsminister Salvini truer med hårde straffe og ignorerer en appel fra Tyskland. Et tysk ngo-skib med 65 migranter er dirigeret til Malta.

Det tyske redningsskib ’Alan Kurdi’ strejfede lørdag morgen rundt i internationalt farvand ud for øen Lampedusa, da en hurtigbåd fra den italienske kystvagt, Guardia di Finanzia, dukkede op og lod en mand klatre om bord for at overrække et stykke papir til kaptajn Waldemar Mischutin.