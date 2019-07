Den nye græske leder er fundet: »Dette folk skal blomstre« Mitsotakis lover at forandre Grækenland og skabe vækst. Men han kan støde på udfordringer, mener professor.

Grækenlands kommende premierminister, den konservative Kyriakos Mitsotakis, varsler flere investeringer og lavere skatter.

Det sagde han i sin første udtalelse, da den foreløbige optælling søndag aften viste, at han og partiet Nyt Demokrati vandt søndagens valg.

»Jeg vil arbejde for færre skatter, mange investeringer, for gode og nye job samt for vækst, der vil føre til bedre lønninger og højere pensioner i en effektiv stat«, sagde Mitsotakis.

Han tilføjede, at de foreløbige resultater viser, at grækerne har givet ham et solidt mandat til at forandre Grækenland.

»Nu smøger vi ærmerne op«, sagde han.

»Jeg ønsker at se dette folk blomstre op. Jeg ønsker at se de børn, der forlod os, vende hjem«.

Tusinder flygtede

Det sidste er en henvisning til de tusinder af unge grækere, der flygtede fra den høje ledighed i Grækenland for at søge arbejde andre steder i Europa.

Med knap 95 procent af stemmerne talt op vinder de konservative valget med 39,8 procent af stemmerne.

Det græske valgsystem giver det største parti en bonus på 50 mandater. Dermed står partiet til at få et absolut flertal.

Den nuværende regeringsparti, venstrefløjspartiet Syriza, får 31,5 procent.

Erkender valgnederlag

Premierminister Alexis Tsipras har erkendt valgnederlaget. Han sagde, at han respekterer grækernes valg.

»I dag accepterer vi folkets dom med oprejst pande. For at bringe Grækenland hertil, hvor landet er i dag, er vi blevet nødt til at tage vanskelige beslutninger med store politiske omkostninger«, sagde den afgående premierminister.

Blandt de græske vælgere har der været udbredt utilfredshed med 44-årige Tsipras' sparepolitik og skattestigninger.

Den 51-årige rival Mitsotakis har tordnet mod regeringen. Han har lovet jobskabelse, vækst og lavere skatter.

Men hvis vælgerne håber på en radikalt anderledes økonomisk politik med Nyt Demokrati, bliver de nok skuffede. Sådan lød vurderingen fra professor med speciale i europæisk politik Peter Nedergaard, Københavns Universitet, før søndagens valg.

»Mit bedste bud er, at det ikke bliver meget anderledes. Mitsotakis bliver nødt til at videreføre den økonomiske politik, som er lagt til rette mellem Tsipras og kreditorerne«, sagde han.

Magtoverdragelsen ventes at finde sted allerede mandag.

