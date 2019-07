FN-rapport: Drabsraten i Nord- og Latinamerika sætter rekord I 2017 blev der globalt begået 464.000 drab. Risikoen for at blive offer for en drabsmand er lavest i Asien.

Verden over blev der i 2017 begået 464.000 drab.

Det fremgår ifølge nyhedsbureauet AP af en FN-rapport offentliggjort mandag.

Lande i Nord- og Latinamerika har den højeste drabsrate i forhold til befolkningstal, mens Asien har den laveste.

Den gode nyhed i rapporten, The Global Study on Homicide 2019, fra FN's Kontor for Narko og Kriminalitet i Wien, er, at selv om antallet af personer, som er offer for en drabsmand, er steget over de seneste 25 år, så er risikoen for at blive myrdet faldet på grund af befolkningstilvækst.

Mens der i 1972 var 7,2 overlagte drab for hver 100.000 personer, faldt raten i 2017 til 6,1.

Variation mellem verdensdelene

Men der er meget store variationer mellem verdensdelene.

Lande i Nord- og Latinamerika havde i 2017 en drabsrate cirka otte gange så høj som i Asien.

»Drabsraten på 17,2 for hver 100.000 indbyggere i Nord-, Central- og Sydamerika er den højeste, der er registreret i regionen, siden de første pålidelige undersøgelser begyndte i 1990«, hedder det i rapporten.

»Landene indberettede 173.000 ofre for forsætlige drab - 37 procent af det globale antal (i 2017, red.) i en region, der kun står for 13 procent af verdens befolkning«.

Den eneste anden region med en drabsrate højere end det globale snit i 2017 var Afrika med 13,0.

Lavest rate i Asien

Til sammenligning er drabsraten i Asien, der huser cirka 60 procent af Jordens befolkning, den laveste med 2,3 per 100.000 mennesker. Europa følger lige efter med en drabsrate på 3,0.

Ifølge FN-undersøgelsen sker over halvdelen af alle drab med skydevåben, og næsten hver femte drab sættes i forbindelse med organiseret kriminalitet.

Fra 2010 til 2017 har der i snit været 65.000 drab om året, der kan relateres til organiseret kriminalitet og bandekonflikt.

Det samlede antal drab i 2017 omfatter ikke mennesker dræbt i krig eller i terroristangreb.

89.000 personer mistede livet i væbnede konflikter, mens 26.000 blev dræbt i det, der betegnes som 'terroristvold'.

ritzau