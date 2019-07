Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Trods protester fra Kina: USA godkender milliardsalg af våben til Taiwan USA ønsker at sælge kampvogne og missiler for 2,2 milliarder til Taiwan. Kina er bekymret over salget.