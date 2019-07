Danmark samarbejder med ti lande tæt på aftale om finansskat

I løbet af sommeren ventes en færdig model for en europæisk skat på finansielle transaktioner omsider klar, og Danmark er parat til at gå i dialog med de ti EU-lande, som vil indføre skatten.

Socialdemokratiet har i årevis støttet idéen om en europæisk finansskat, som blev afvist af Venstre og den tidligere regering.

»Regeringen går ind for en finansiel transaktionsskat på europæisk plan, så jeg synes, at det er positivt, hvis man efter mange års arbejde kan begynde at nærme sig et resultat«, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i Bruxelles.

Arbejde tæt med andre lande

Ministeren vil nu gå i dialog med de lande, der deltager i samarbejdet om skatten, som ventes indført fra 2021.

»Vi vil dermed også arbejde tæt sammen med de lande, der har samme holdning«, siger Wammen efter finansministermødet.

Finansministeren har mandag og tirsdag haft comeback til ministerrådsmøde i EU. Da han var Europaminister mellem 2011 og 2013, talte man også om en finansskat. Men årene gik. Intet skete.

Nu er Wammen finansminister, og man nærmer sig hastigt en model for beskatning af aktiehandel.

Dog ikke en bred EU-løsning, men et såkaldt 'forstærket samarbejde'. Det er en beslutning, der formelt træffes blandt alle EU-landene, men den gælder kun for de lande - mindst ni - som deltager.

»Så håber vi, at andre lande slutter sig til. Men i første omgang glæder vi os over, at tingene bevæger sig i den rigtige retning«, siger Wammen.

Arbejdet pågår

De ti lande i det forstærkede samarbejde er Belgien, Frankrig, Italien, Grækenland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland og Østrig.

Der var ingen officiel drøftelse af finansskatten på tirsdagens møde mellem finansministrene, bekræfter EU's finanskommissær, Valdis Dombrovskis, efter mødet.

»Men arbejdet pågår«, siger Dombrovskis.

Den tyske finansminister, Olaf Scholz, sagde på et finansministermøde i Luxembourg i juni, at man er klar til at præsentere et forslag i løbet af 'nogle uger' eller '1-2-3 måneder'.

De ti EU-lande arbejder ud fra en model, som er indført og afprøvet i Frankrig.

»Vi har en finansiel transaktionsskat i Frankrig. Den virker, og efter at have studeret den har vi besluttet at prøve den vej«, siger Scholz.

Man vil i modellen tage højde for, at en finansskat vil give meget forskellige indtægter i de deltagende lande, da nogle har store virksomheder, som er aktive på børserne, mens andre ikke har.

Man arbejder ud fra en model, hvor man fordeler skatteindtægterne solidarisk mellem landene.

Hvordan det skal foregå helt præcist, har de deltagende lande ikke forhandlet sig frem til. I hvert fald har de ikke meldt noget ud endnu.

