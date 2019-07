Merkel får nyt rysteanfald under møde med finsk leder For tredje gang på mindre end en måned blev den tyske forbundskansler set ryste på tv.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, blev onsdag for tredje gang på mindre end en måned ramt af et rysteanfald, hvilket har ført til mange spekulationer om hendes helbred.

Merkel blev ramt af rystelserne under afspilningen af nationalsange i forbindelse med den finske statsministers besøg i Berlin.

En regeringstalsmand i Berlin forsikrer, at Merkel har det fint, og at hendes møder med statsminister Antti Rinne fortsætter.

Merkel blev ramt af kraftige rystelser under den udendørs, militære ceremoni, hvor hun stod sammen med sin finske gæst.

Begge de andre anfald blev også affejet

Den 64-årige kansler har ikke nogen kendt sygdomshistorie, og det første anfald for tre uger siden blev affejet som et ubetydeligt ildebefindende, der forsvandt efter to glas vand.

Det skete 18. juni, da Merkel mødtes med den ukrainske præsident. Anden gang var, da hun 27. juni mødte den tyske forbundspræsident.

Også det blev affejet som uvigtigt, og den tyske regeringschef gennemførte efterfølgende et G20-topmøde i Japan.

En regeringsembedsmand siger til Reuters, at der overvejende er tale om et psykologisk fænomen, som hun desperat forsøger at undgå at gentage.

Merkel har været ved magten i 14 år, og hun er kendt for en imponerende arbejdsevne og for en udholdenhed, som overgår de fleste andres ved EU-topmøder.

ritzau