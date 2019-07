Mææh eller brææh? Når geden bræger, viser den sine følelser

Prøv at tænke på, sidst du hørte en ged bræge. Og så gangen før. Bræger de ens? Nej vel?

Det viser sig nemlig, at geder kan opfatte andre geders emotionelle tilstand ud fra lyden af deres brææh.

Det viser en ny forskningsundersøgelse fra Queen Mary University of London og Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Forskerne bag undersøgelsen har målt adfærdsmæssige og fysiologiske ændringer i gederne for at afgøre, om de kunne skelne mellem positive og negative kald. De optog kald fra geder, som reagerede enten positivt eller negativt, og afspillede dem efterfølgende for gederne ved hjælp af en højttaler.

Elodie Briefer fra Biologisk Institut, Københavns Universitet, er medforfatter til studiet og har tidligere forsket i, hvordan forskellige dyrearter udtrykker deres følelser. Hun fortæller, at de positive kald eksempelvis kunne stamme fra den brægen, gederne udstødte, når deres passer kom med mad, mens de negative kald kunne komme fra geder, der brægede, når de var sultne eller var isoleret fra de andre i flokken.

Det viste sig, at de emotionelle variationer i kaldet fik dyrene til at vende sig forskelligt mod lydkilderne, hvilket altså viser, at gederne kan skelne mellem det emotionelle indhold i andre geders kald.

Studiet er netop publiceret i tidsskriftet Frontiers in Zoology og viste også, at variationen i tidsforskellen mellem gedernes hjerteslag var større, når positive kald blev afspillet.

Geder er flokdyr, men kan ikke nødvendigvis altid se resten af flokken. Derfor peger studiet på, at gedernes mulighed for at opfange det emotionelle indhold i kald fra andre i flokken kan medføre en evolutionær fordel.

»Ud over at vi kan se, at gederne kan genkende følelserne i lyden, er det muligt, at de også bliver påvirket af andres lyde. Potentielt kan det betyde, at hvis en ged bliver stresset, så bliver resten af flokken også stresset. På et tidspunkt, når vi har mere information, kan vi måske afspille lyde, der kan afhjælpe deres stress«, siger Elodie Briefer.

Forskerne håber, at indsigten i, hvordan dyrene opfatter andre individers emotionelle tilstand ud fra deres lyde og kan blive påvirket af dem, kan få betydning for, hvordan man behandler husdyr.