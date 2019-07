Clare Farrell er kriminel og klimaaktivist: »Det er den dårlige opførsel, der skaffer dig et møde«

SERIE

Rebellerne

De kæmper for kvinderne. For klimaet. For social retfærdighed. Politiken tegner et portæt af nogle af vor tids markante og ofte meget unge rebeller.

I serien kan du ud over dagens kvindelige designer, der skabte en verdensomspændende klimabevægelse, møde:

Den amerikanske socialist, der ikke ser socialisme som noget uamerikansk.

En dansk studerende, der stiller nye klimakrav til universiteternes pensum.

Tidligere har vi skrevet om: En fransk feminist, der kræver indsats mod vold mod kvinder, og den tyske rapper, der rystede Merkel.

